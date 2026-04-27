Пилигрим
Wink
Фильмы
Пилигрим

Фильм Пилигрим

1923, The Pilgrim
Комедия18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Чарли Чаплин играет сбежавшего преступника, который украл чужую одежду, чтобы избавиться от своей тюремной униформы.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пилигрим»