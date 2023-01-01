Фильм Пила X

О фильме
Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников, и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру.
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Рейтинг
- Актёр
Тобин
Белл
- ОИАктёр
Октавио
Инохоса
- ПЭАктриса
Паулетта
Эрнандес
- СМАктриса
Сюннёве
Макоди Лунд
- СБАктёр
Стивен
Брэнд
- КМАктёр
Костас
Мэндилор
- ХБАктёр
Хорхе
Брисеньо
- ДОАктёр
Джошуа
Окамото
- РВАктриса
Рената
Вака
- ШСАктриса
Шоуни
Смит
- ПГСценарист
Пит
Голдфингер
- ДССценарист
Джош
Столберг
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ГДПродюсер
Гэбриел
Дель Валле
- ДКПродюсер
Джейсон
Константин
- ЭРХудожник
Энтони
Р. Стейбли
- МСХудожница
Мария
Салинас
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер