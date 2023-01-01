Фильм Пила X

Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников, и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру.



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