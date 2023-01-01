Пила X
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Пила X

Фильм Пила X

2023, Saw X
Ужасы, Триллер18+
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О фильме

Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников, и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру.

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Страна
США, Мексика, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила X»