Пила: Начало
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Пила: Начало

Пила: Начало (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, Alive
Ужасы, Триллер87 мин18+

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О фильме

Тяжело раненые девушка и парень приходят в себя посреди заброшенной психиатрической лечебницы. Они не помнят ни того, как оказались здесь, ни друг друга, ни даже самих себя. И ответы на все вопросы есть лишь у одного человека — садиста-похитителя, который не намерен просто так отпускать своих новых пациентов.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила: Начало»