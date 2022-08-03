Пила: Начало (фильм, 2018) смотреть онлайн

Тяжело раненые девушка и парень приходят в себя посреди заброшенной психиатрической лечебницы. Они не помнят ни того, как оказались здесь, ни друг друга, ни даже самих себя. И ответы на все вопросы есть лишь у одного человека — садиста-похитителя, который не намерен просто так отпускать своих новых пациентов.

