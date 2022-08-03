Пила: Начало (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.62018, Alive
Ужасы, Триллер87 мин18+
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О фильме
Тяжело раненые девушка и парень приходят в себя посреди заброшенной психиатрической лечебницы. Они не помнят ни того, как оказались здесь, ни друг друга, ни даже самих себя. И ответы на все вопросы есть лишь у одного человека — садиста-похитителя, который не намерен просто так отпускать своих новых пациентов.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РГРежиссёр
Роб
Грант
- ТКАктёр
Томас
Кокерел
- КСАктриса
Камилла
Стоппс
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- ШПАктриса
Шанталь
Перрон
- ГУАктёр
Геррик
Уинстон
- ЗМАктриса
Зои
Марлетт
- ЛМАктриса
Лиза
Моро
- ЧМСценарист
Чак
МакКью
- ЖВСценарист
Жюль
Венсан
- ЛЛПродюсер
Ларс
Леманн
- ЧМПродюсер
Чак
МакКью
- МППродюсер
Майкл
Питерсон
- ЖВПродюсер
Жюль
Венсан
- ТРХудожник
Тим
Рутерфорд
- РГМонтажёр
Роб
Грант
- ЧХОператор
Чарльз
Хэмилтон
- МОКомпозитор
Мишель
Осис