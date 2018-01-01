Wink
Фильмы
Пила: Начало
Актёры и съёмочная группа фильма «Пила: Начало»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила: Начало»

Режиссёры

Роб Грант

Rob Grant
Режиссёр

Актёры

Томас Кокерел

Thomas Cocquerel
АктёрMale Patient
Камилла Стоппс

Camille Stopps
АктрисаFemale Patient
Энгус Макфадьен

Angus Macfadyen
АктёрThe Man
Шанталь Перрон

Chantal Perron
АктрисаDetective
Геррик Уинстон

Gerrick Winston
АктёрDoctor
Зои Марлетт

Zoe Marlett
АктрисаDaughter
Лиза Моро

Lisa Moreau
АктрисаHiker

Сценаристы

Чак МакКью

Chuck McCue
Сценарист
Жюль Венсан

Jules Vincent
Сценарист

Продюсеры

Ларс Леманн

Lars Lehmann
Продюсер
Чак МакКью

Chuck McCue
Продюсер
Майкл Питерсон

Michael Peterson
Продюсер
Жюль Венсан

Jules Vincent
Продюсер

Художники

Тим Рутерфорд

Tim Rutherford
Художник

Монтажёры

Роб Грант

Rob Grant
Монтажёр

Операторы

Чарльз Хэмилтон

Charles Hamilton
Оператор

Композиторы

Мишель Осис

Michelle Osis
Композитор