Пила 4 (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.62007, Saw IV
Ужасы91 мин18+

О фильме

Два опытных сотрудника ФБР, агент Стрэм и агент Перез, прибывают в полицейский участок, чтобы помочь старому детективу Хоффману проанализировать последнюю игру Пилы и соединить все части головоломки. Однако, когда капитан Ригг оказывается похищен и вовлечен в чудовищную игру маньяка, у офицера остается лишь девяносто минут, чтобы обнаружить ряд взаимосвязанных ловушек…

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

