Пила 4 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Два опытных сотрудника ФБР, агент Стрэм и агент Перез, прибывают в полицейский участок, чтобы помочь старому детективу Хоффману проанализировать последнюю игру Пилы и соединить все части головоломки. Однако, когда капитан Ригг оказывается похищен и вовлечен в чудовищную игру маньяка, у офицера остается лишь девяносто минут, чтобы обнаружить ряд взаимосвязанных ловушек…

