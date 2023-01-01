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Детям
Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба
Актёры и съёмочная группа фильма «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба»

Актёры и съёмочная группа фильма «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба»

Режиссёры

Али Самади Ахади

Али Самади Ахади

Ali Samadi Ahadi
Режиссёр

Актёры

Ульрих Нётен

Ульрих Нётен

Ulrich Noethen
АктёрPettersson
Марианна Зёгебрехт

Марианна Зёгебрехт

Marianne Sägebrecht
АктрисаBeda Andersson
Макс Хербрехтер

Макс Хербрехтер

Max Herbrechter
АктёрGustavsson
Роксана Самади

Роксана Самади

Roxana Samadi
АктрисаFindus
Кэролайн Шрайбер

Кэролайн Шрайбер

Caroline Schreiber
АктрисаHenni / Muckla 2
Али Самади Ахади

Али Самади Ахади

Ali Samadi Ahadi
АктёрDummes Huhn
Али Н. Аскин

Али Н. Аскин

Ali N. Askin
АктёрMuckla 1
Кристина Туоми

Кристина Туоми

Kristiina Tuomi
Актриса
Навид Ахаван

Навид Ахаван

Navid Navid
АктёрMuckla 3

Художники

Беатрикс Альбль

Беатрикс Альбль

Beatrix Albl
Художница

Операторы

Матиас Нойманн

Матиас Нойманн

Mathias Neumann
Оператор

Композиторы

Али Н. Аскин

Али Н. Аскин

Ali N. Askin
Композитор