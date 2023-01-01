WinkДетямПетсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружбаАктёры и съёмочная группа фильма «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба»
Актёры и съёмочная группа фильма «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба»
Актёры
АктёрPettersson
Ульрих НётенUlrich Noethen
АктрисаBeda Andersson
Марианна ЗёгебрехтMarianne Sägebrecht
АктёрGustavsson
Макс ХербрехтерMax Herbrechter
АктрисаFindus
Роксана СамадиRoxana Samadi
АктрисаHenni / Muckla 2
Кэролайн ШрайберCaroline Schreiber
АктёрDummes Huhn
Али Самади АхадиAli Samadi Ahadi
АктёрMuckla 1
Али Н. АскинAli N. Askin
Актриса
Кристина ТуомиKristiina Tuomi
АктёрMuckla 3