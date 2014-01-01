Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба (мультфильм, 2014) смотреть онлайн
9.02014, Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft
Комедии, Семейные85 мин6+
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Сюжет
У старика Петсона, неспешно проживающего в небольшом красном доме, дел немало: порубить дрова, наловить рыбу, позаботиться о домашних курах и, конечно, заняться разработкой своих изобретений. И все же иногда Петсону бывает одиноко. Соседка Беда Андерссон дарит старику котика. Однажды Финдус — так Петсон прозвал своего питомца — начинает говорить, и это становится началом большой дружбы.
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Информация
СтранаГермания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.4 IMDb