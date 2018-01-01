Wink
Детям
Песня о юном барабанщике
Актёры и съёмочная группа фильма «Песня о юном барабанщике»

Режиссёры

Вячеслав Котёночкин

Режиссёр

Сценаристы

Борис Ларин

Сценарист

Художники

Светозар Русаков

Художник
Федор Елдинов

Художник

Операторы

Елена Петрова

Оператор