Первый контакт (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Над землей нависает инопланетная угроза. Чтоб спасти двух своих сыновей, отец вывозит их из города — так начинается опасное приключение.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Пирс
- Актёр
Риз
Ахмед
- Актриса
Октавия
Спенсер
- ЛМАктёр
Люсиан-Ривер
Мираж Чаухан
- Актёр
Рори
Кокрейн
- ШМАктёр
Шэйн
МакРей
- ЯГАктриса
Янина
Гаванкар
- МКАктёр
Миша
Коллинз
- ССАктёр
Стефан
Симс
- БКАктёр
Бреннан
Кил Кук
- МПСценарист
Майкл
Пирс
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- ЭПХудожница
Эмма
Поттер
- БКОператор
Бенджамин
Кракун
- ДККомпозитор
Джед
Курзель