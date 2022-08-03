Первый контакт
Wink
Фильмы
Первый контакт
6.02018, Encounter
Фантастика, Драма88 мин18+

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Первый контакт (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Над землей нависает инопланетная угроза. Чтоб спасти двух своих сыновей, отец вывозит их из города — так начинается опасное приключение.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb