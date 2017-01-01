Первое убийство (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.02017, First Kill
Боевики, Триллеры97 мин18+
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Сюжет
Фильм об опытном офицере, который расследует похищение мальчика, ставшего свидетелем разборки между банковскими грабителями. Вызволить ребенка так же торопится его молодой отец, вызывающий у полицейского серьезные подозрения — а не был ли он сам связан с этим ограблением?
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Информация
СтранаВеликобритания, США, Канада
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ССРежиссёр
Стивен
С. Миллер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- ТШАктёр
Тай
Шелтон
- МЛАктриса
Меган
Леонард
- ГЭАктёр
Гетин
Энтони
- УДАктёр
Уильям
ДеМео
- ДДАктриса
Дэб
Дж. Гирдлер
- ТДАктёр
Тайлер
Джон Олсон
- ШБАктёр
Ши
Бакнер
- МААктриса
Маги
Авила
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Идс
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- ЛРХудожница
Лия
Ролдан
- РФКомпозитор
Райан
Фрэнкс