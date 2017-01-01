Первое убийство
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Первое убийство

Первое убийство (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.02017, First Kill
Боевики, Триллеры97 мин18+

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Сюжет

Фильм об опытном офицере, который расследует похищение мальчика, ставшего свидетелем разборки между банковскими грабителями. Вызволить ребенка так же торопится его молодой отец, вызывающий у полицейского серьезные подозрения — а не был ли он сам связан с этим ограблением?

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Информация

Страна
Великобритания, США, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb