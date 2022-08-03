Первая ведьма (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, The Wretched
Ужасы, Фэнтези91 мин18+
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О фильме
17-летний Бэн, переживая из-за разлада родителей, приезжает на лето к отцу провести время на природе и подработать на пристани. В соседнем домике проживает молодая пара с двумя детьми, и однажды после лесной прогулки они приводят с собой древнее зло. Бен сразу же замечает, что по соседству начало твориться нечто странное, но отец его даже слушать не хочет, а новая знакомая Меллори считает, что всему можно найти рациональное объяснение.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- БПРежиссёр
Бретт
Пирс
- ДТРежиссёр
Дрю
Т. Пирс
- ДХАктёр
Джон-Пол
Ховард
- ПКАктриса
Пайпер
Курда
- ДДАктёр
Джеймисон
Джонс
- АТАктриса
Ази
Тесфай
- ЦМАктриса
Цара
Малер
- КБАктёр
Кевин
Бигли
- ГКАктриса
Габриэла
Квезада Блумгарден
- РЭАктёр
Ричард
Эллис
- БКАктёр
Блейн
Крокарелл
- ДЭАктёр
Джуда
Эбнер Пол
- БПСценарист
Бретт
Пирс
- ДТСценарист
Дрю
Т. Пирс
- ЭППродюсер
Эд
Полгарди
- ТКПродюсер
Трэвис
Калтрери
- ФШАктёр дубляжа
Фёдор
Шувалов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- МГХудожница
Мэри
Гудсон