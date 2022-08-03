Первая ведьма
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Первая ведьма

Первая ведьма (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, The Wretched
Ужасы, Фэнтези91 мин18+

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О фильме

17-летний Бэн, переживая из-за разлада родителей, приезжает на лето к отцу провести время на природе и подработать на пристани. В соседнем домике проживает молодая пара с двумя детьми, и однажды после лесной прогулки они приводят с собой древнее зло. Бен сразу же замечает, что по соседству начало твориться нечто странное, но отец его даже слушать не хочет, а новая знакомая Меллори считает, что всему можно найти рациональное объяснение.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первая ведьма»