Первая ведьма (фильм, 2019) смотреть онлайн

17-летний Бэн, переживая из-за разлада родителей, приезжает на лето к отцу провести время на природе и подработать на пристани. В соседнем домике проживает молодая пара с двумя детьми, и однажды после лесной прогулки они приводят с собой древнее зло. Бен сразу же замечает, что по соседству начало твориться нечто странное, но отец его даже слушать не хочет, а новая знакомая Меллори считает, что всему можно найти рациональное объяснение.

