Персиполис
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Персиполис

Персиполис (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.62007, Persepolis
Мультфильм, Биография91 мин18+

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О фильме

Тегеран, 1978 г. Восьмилетняя Маржан мечтает стать пророком и спасти человечество. Она увлеченно следит за событиями, которые вскоре приводят к революции и падению режима шаха. С установлением исламской республики приходит время «революционных комиссаров». Маржан вынуждена теперь носить чадру, но в мечтах видит себя революционеркой.

Страна
США, Франция
Жанр
Мультфильм для взрослых, Военный, Исторический, Мультфильм, Драма, Биография
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Персиполис»