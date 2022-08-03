Персиполис (фильм, 2007) смотреть онлайн

Тегеран, 1978 г. Восьмилетняя Маржан мечтает стать пророком и спасти человечество. Она увлеченно следит за событиями, которые вскоре приводят к революции и падению режима шаха. С установлением исламской республики приходит время «революционных комиссаров». Маржан вынуждена теперь носить чадру, но в мечтах видит себя революционеркой.

