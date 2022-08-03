Персиполис (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.62007, Persepolis
Мультфильм, Биография91 мин18+
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О фильме
Тегеран, 1978 г. Восьмилетняя Маржан мечтает стать пророком и спасти человечество. Она увлеченно следит за событиями, которые вскоре приводят к революции и падению режима шаха. С установлением исламской республики приходит время «революционных комиссаров». Маржан вынуждена теперь носить чадру, но в мечтах видит себя революционеркой.
СтранаСША, Франция
ЖанрМультфильм для взрослых, Военный, Исторический, Мультфильм, Драма, Биография
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ВПРежиссёр
Венсан
Паронно
- МСРежиссёр
Маржан
Сатрапи
- Актриса
Кьяра
Мастроянни
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ДДАктриса
Даниель
Дарьё
- Актёр
Симон
Абкарян
- ГЛАктриса
Габриель
Лопес Бенитес
- ФЖАктёр
Франсуа
Жеросме
- СААктриса
Софи
Артурус
- ЖГАктёр
Жан-Франсуа
Галлот
- АЭАктёр
Арье
Эльмалех
- ММАктёр
Матья
Млекюз
- ВПСценарист
Венсан
Паронно
- МССценарист
Маржан
Сатрапи
- КРПродюсер
Ксавье
Риго
- МРПродюсер
Марк-Антуан
Робер
- ИКХудожник
Ишам
Кадири
- СРМонтажёр
Стефани
Рош