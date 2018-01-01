Wink
Персиполис
Актёры и съёмочная группа фильма «Персиполис»

Актёры и съёмочная группа фильма «Персиполис»

Режиссёры

Венсан Паронно

Vincent Paronnaud
Режиссёр
Маржан Сатрапи

Marjane Satrapi
Режиссёр

Актёры

Кьяра Мастроянни

Chiara Mastroianni
АктрисаMarjane Adolescente et Adulte
Катрин Денёв

Catherine Deneuve
АктрисаLa Mère
Даниель Дарьё

Danielle Darrieux
АктрисаLa Grand-Mère
Симон Абкарян

Simon Abkarian
АктёрLe Père
Габриель Лопес Бенитес

Gabrielle Lopes Benites
АктрисаMarjane Enfant
Франсуа Жеросме

François Jerosme
АктёрOncle Anouche
Софи Артурус

Sophie Arthuys
АктрисаWalla
Жан-Франсуа Галлот

Jean-François Gallotte
Актёрозвучка
Арье Эльмалех

Arié Elmaleh
АктёрWalla
Матья Млекюз

Mathias Mlekuz
АктёрWalla

Сценаристы

Венсан Паронно

Vincent Paronnaud
Сценарист
Маржан Сатрапи

Marjane Satrapi
Сценарист

Продюсеры

Ксавье Риго

Xavier Rigault
Продюсер
Марк-Антуан Робер

Marc-Antoine Robert
Продюсер

Художники

Ишам Кадири

Hicham Kadiri
Художник

Монтажёры

Стефани Рош

Stéphane Roche
Монтажёр