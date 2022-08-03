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Пересчет

Пересчет (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Recount
Драма, Исторический111 мин18+

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О фильме

Фильм об определяющем для американской политики периоде — подсчeте голосов после президентских выборов 2000 года. Действие картины начинается с событий, последовавших сразу после подсчeта голосов во Флориде, и завершается решением Верховного суда, подтвердившего победу Джорджа Буша.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb