Пересчет (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Recount
Драма, Исторический110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В картине рассказывается об определяющем для американской политики периоде - подсчeте голосов после президентских выборов 2000 года. Действие картины начинается с событий, последовавших сразу после подсчeта голосов во Флориде, и завершается решением Верховного суда, подтвердившего победу Джорджа Буша. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джей
Роуч
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актёр
Боб
Балабан
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Дэнис
Лири
- Актёр
Брюс
Макгилл
- Актёр
Том
Уилкинсон
- БОАктёр
Брюс
Олтмен
- Актриса
Джейн
Эткинсон
- ДССценарист
Дэнни
Стронг
- Продюсер
Майкл
Хаусман
- ЛАПродюсер
Лен
Амато
- Продюсер
Сидни
Поллак
- Продюсер
Джей
Роуч
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ДДОператор
Джим
Дено
- ДГКомпозитор
Дэйв
Грусин