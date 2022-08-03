Пересчет (фильм, 2008) смотреть онлайн

В картине рассказывается об определяющем для американской политики периоде - подсчeте голосов после президентских выборов 2000 года. Действие картины начинается с событий, последовавших сразу после подсчeта голосов во Флориде, и завершается решением Верховного суда, подтвердившего победу Джорджа Буша. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

