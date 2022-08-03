Пересчет
Пересчет (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Recount
Драма, Исторический110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В картине рассказывается об определяющем для американской политики периоде - подсчeте голосов после президентских выборов 2000 года. Действие картины начинается с событий, последовавших сразу после подсчeта голосов во Флориде, и завершается решением Верховного суда, подтвердившего победу Джорджа Буша.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb