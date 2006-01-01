8.82006, Copying Beethoven
Драмы103 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Переписывая Бетховена (фильм, 2006) смотреть онлайн
Сюжет
Студентка Венской консерватории Анна Хольц, став ассистенткой великого композитора Людвига Ван Бетховена, помогает ему в работе над Девятой симфонией. Перенося на нотную бумагу музыку Бетховена, Анна попадает в сложный и удивительный мир композитора, в котором вдохновению сопутствуют мучительные страдания.
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Информация
СтранаГермания, Великобритания, Венгрия
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АХРежиссёр
Агнешка
Холланд
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Дайан
Крюгер
- Актёр
Мэттью
Гуд
- РРАктёр
Ральф
Райч
- МГАктриса
Мэтилок
Гиббс
- БСАктёр
Билл
Стюарт
- ЭБАктёр
Энгус
Барнетт
- ВДАктриса
Виктория
Дихен
- Актриса
Филлида
Ло
- ГБАктёр
Габор
Бохус
- СДСценарист
Стивен
Дж. Ривел
- КУСценарист
Кристофер
Уилкинсон
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Ривел
- МТПродюсер
Майкл
Тейлор
- КУПродюсер
Кристофер
Уилкинсон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- ЯТХудожница
Яни
Темиме