Переписывая Бетховена
Wink
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Переписывая Бетховена
8.82006, Copying Beethoven
Драмы103 мин16+
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Переписывая Бетховена (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Студентка Венской консерватории Анна Хольц, став ассистенткой великого композитора Людвига Ван Бетховена, помогает ему в работе над Девятой симфонией. Перенося на нотную бумагу музыку Бетховена, Анна попадает в сложный и удивительный мир композитора, в котором вдохновению сопутствуют мучительные страдания.

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Информация

Страна
Германия, Великобритания, Венгрия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Переписывая Бетховена»

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