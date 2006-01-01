Переписывая Бетховена (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Студентка Венской консерватории Анна Хольц, став ассистенткой великого композитора Людвига Ван Бетховена, помогает ему в работе над Девятой симфонией. Перенося на нотную бумагу музыку Бетховена, Анна попадает в сложный и удивительный мир композитора, в котором вдохновению сопутствуют мучительные страдания.



Переписывая Бетховена смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.