Перемотка (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Be Kind Rewind
Комедия96 мин18+
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О фильме
Мусорщик Джерри решает саботировать электростанцию, которая, по его мнению, вызывает у него жуткие головные боли. Но саботаж кончается тем, что у Джерри намагничивается мозг и он, сам того не ведая, размагничивает все видеокассеты в пункте проката, в котором работает его лучший друг Майк.
Теперь, для того, чтобы удержать единственного лояльного клиента видеопроката — умалишенную старушку Кимберли — друзья пытаются своими силами воссоздать главные фильмы из коллекции Майка, включая «Короля Льва», «Час пик», «Шофера Мисс Дэйзи», «Охотников за привидениями», «Назад в будущее» и «Робокопа».
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Мишель
Гондри
- Актёр
Джек
Блэк
- ЯБАктёр
Ясин
Бей
- Актёр
Дэнни
Гловер
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- МДАктриса
Мелони
Диас
- ИГАктёр
Ирв
Гуч
- ЧПАктёр
Чандлер
Паркер
- ЭСАктёр
Эрджей
Смит
- Актёр
Куинтон
Аарон
- ДПАктёр
Джио
Перес
- Сценарист
Мишель
Гондри
- ЖБПродюсер
Жорж
Берманн
- Продюсер
Мишель
Гондри
- КЧХудожница
Кишу
Чанд
- ДБМонтажёр
Джефф
Бьюкэнэн
- ЭКОператор
Эллен
Кёрас
- ЖБКомпозитор
Жан-Мишель
Бернар
- БХКомпозитор
Блейк
Хайтауер