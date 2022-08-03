Перемотка
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Перемотка (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Be Kind Rewind
Комедия96 мин18+

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О фильме

Мусорщик Джерри решает саботировать электростанцию, которая, по его мнению, вызывает у него жуткие головные боли. Но саботаж кончается тем, что у Джерри намагничивается мозг и он, сам того не ведая, размагничивает все видеокассеты в пункте проката, в котором работает его лучший друг Майк.

Теперь, для того, чтобы удержать единственного лояльного клиента видеопроката — умалишенную старушку Кимберли — друзья пытаются своими силами воссоздать главные фильмы из коллекции Майка, включая «Короля Льва», «Час пик», «Шофера Мисс Дэйзи», «Охотников за привидениями», «Назад в будущее» и «Робокопа».

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перемотка»