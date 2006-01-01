Перехват (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший мошенник пытается встать на истинный путь. Однако безжалостный наркобарон похищает его сына и требует выкуп. Взяв в напарники уличную мошенницу и своего двоюродного брата, отец пускается в погоню. Он отважно передвигается по преступным улицам Лос-Анджелеса, чтобы перехитрить злодеев и спасти ребенка.



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