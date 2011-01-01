Пеликан (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.32011, Nicostratos le pélican
Драмы, Комедии88 мин0+
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Сюжет
После смерти жены мужчина отказывается выходить на улицу и не хочет общаться с единственным сыном. Жизнь теряет смысл, перестает для него существовать. Однажды мальчик находит птенца пеликана, которого решает оставить у себя. Он выкармливает птицу, и между ними завязываются теплые дружеские отношения. Пеликан помогает мальчику вновь обрести своего отца и возродить его к жизни.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ООРежиссёр
Оливье
Орле
- ЭКАктёр
Эмир
Кустурица
- ТЛАктёр
Тибо
Ле Геллек
- ДПАктриса
Джейд-Роуз
Паркер
- ФДАктёр
Франсуа-Ксавье
Демезон
- ГПАктёр
Геннадий
Пачис
- ВдАктриса
Валериан
де Вилленьюв
- ИНАктёр
Ивис
Нэдот
- ДСАктёр
Димитрис
Сарикизоуглоу
- СПАктёр
Сократис
Пацикас
- СИАктёр
Стелиос
Иаковидис
- ООСценарист
Оливье
Орле
- АГПродюсер
Алэн
Гранджерар
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- КЖХудожница
Коринн
Жорри
- ПККомпозитор
Панайотис
Каланцопулос