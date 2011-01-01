Пеликан
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Пеликан

Пеликан (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.32011, Nicostratos le pélican
Драмы, Комедии88 мин0+

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Сюжет

После смерти жены мужчина отказывается выходить на улицу и не хочет общаться с единственным сыном. Жизнь теряет смысл, перестает для него существовать. Однажды мальчик находит птенца пеликана, которого решает оставить у себя. Он выкармливает птицу, и между ними завязываются теплые дружеские отношения. Пеликан помогает мальчику вновь обрести своего отца и возродить его к жизни.

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Информация

Страна
Греция, Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пеликан»

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