Патруль времени
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Патруль времени

Патруль времени (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.92010, Mei loi ging chat
Фантастика, Боевики96 мин18+
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Сюжет

В 2080 году террористы-киборги готовят покушение на известного профессора Мастерсона. Об их планах становится известно копу-киборгу Чжоу Чжихао. Благодаря умело проведенной спецоперации полиции удается спасти Мастерсона, но не без жертв — погибает жена и коллега Чжоу. Лидер террористов Калонгу и его супруга Фейни решают переместиться в 2020 год и убить Мастерсона еще подростком. Чжоу отправляется в прошлое вслед за преступниками, чтобы предотвратить задуманное ими убийство и отомстить за смерть жены.

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Информация

Страна
Тайвань, Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.5 IMDb