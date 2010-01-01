Патруль времени (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.92010, Mei loi ging chat
Фантастика, Боевики96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В 2080 году террористы-киборги готовят покушение на известного профессора Мастерсона. Об их планах становится известно копу-киборгу Чжоу Чжихао. Благодаря умело проведенной спецоперации полиции удается спасти Мастерсона, но не без жертв — погибает жена и коллега Чжоу. Лидер террористов Калонгу и его супруга Фейни решают переместиться в 2020 год и убить Мастерсона еще подростком. Чжоу отправляется в прошлое вслед за преступниками, чтобы предотвратить задуманное ими убийство и отомстить за смерть жены.
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Информация
СтранаТайвань, Гонконг
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.5 IMDb