Патруль времени (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

В 2080 году террористы-киборги готовят покушение на известного профессора Мастерсона. Об их планах становится известно копу-киборгу Чжоу Чжихао. Благодаря умело проведенной спецоперации полиции удается спасти Мастерсона, но не без жертв — погибает жена и коллега Чжоу. Лидер террористов Калонгу и его супруга Фейни решают переместиться в 2020 год и убить Мастерсона еще подростком. Чжоу отправляется в прошлое вслед за преступниками, чтобы предотвратить задуманное ими убийство и отомстить за смерть жены.



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