Пастырь: Битва за души
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Пастырь: Битва за души

Пастырь: Битва за души (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Older Than America
Драмы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Женщину преследуют страшные видения, которые происходили в школе-интернате, где учились дети индейцев.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пастырь: Битва за души»

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