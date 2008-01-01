Пастырь: Битва за души (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Older Than America
Драмы97 мин18+
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Сюжет
Женщину преследуют страшные видения, которые происходили в школе-интернате, где учились дети индейцев.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джорджина
Лайтнинг
- АБАктёр
Адам
Бич
- ТК�Актриса
Танту
Кардинал
- Актёр
Брэдли
Купер
- ДЛАктриса
Джорджина
Лайтнинг
- УСАктёр
Уэс
Стьюди
- СЙАктёр
Стефен
Йокем
- ГГАктёр
Глен
Гулд
- КМАктёр
Крис
Малки
- ДХ�Актёр
Дэн
Харрисон
- СЭАктриса
Сара
Эгнью
- ДЛСценарист
Джорджина
Лайтнинг
- ККСценарист
Кристин
К. Уолкер
- АБПродюсер
Адам
Бич
- ДХПродюсер
Дэн
Харрисон
- ДЛПродюсер
Джорджина
Лайтнинг
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Миллер
- ШФОператор
Шэйн
Ф. Келли
- ДСКомпозитор
Джордж
С. Клинтон