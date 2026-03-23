О фильме
Компания друзей из Москвы отправляется в горы Памира на охоту — якобы для того, чтобы поддержать товарища, который тяжело переживает потерю жены. Но вскоре из охотников они становятся добычей. В смертельной опасности они осознают, что настоящая угроза исходит вовсе не от окружающих гор, а от тех, кто рядом.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Анар
Аббасов
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Данила
Якушев
- АВАктриса
Анна
Виллер
- НИАктриса
Надежда
Иванова
- СХАктёр
Сухраб
Хайлобеков
- Актёр
Влад
Канопка
- ОДСценарист
Олег
Денисов
- АГПродюсер
Артур
Гюлумян
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- САОператор
Семён
Аманатов
- ВТКомпозитор
Владимир
Такинов
- ЭРКомпозитор
Эльман
Рагимов
- АРКомпозитор
Алексей
Разумов
- Генеральный продюсер
Алек
Шахбазян