Пастбища богов
Wink
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Пастбища богов

Фильм Пастбища богов

2025, Пастбища богов
Триллер18+
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О фильме

Компания друзей из Москвы отправляется в горы Памира на охоту — якобы для того, чтобы поддержать товарища, который тяжело переживает потерю жены. Но вскоре из охотников они становятся добычей. В смертельной опасности они осознают, что настоящая угроза исходит вовсе не от окружающих гор, а от тех, кто рядом.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск