Партизан (фильм, 2015) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Получившая приз за операторскую работу на «Сандэнсе» драма о деспотичном отце, который учит своих детей убивать, с Венсаном Касселем в главной роли. Харизматичный тиран Григорий образовал коммуну из своих многочисленных детей от разных женщин. Он внушает ребятам, что внешний мир жесток и опасен, и обучает боевым навыкам, якобы необходимым для выживания. Тем, кто, по мнению Григория, усвоил уроки и готов убивать, он приказывает нападать на его врагов – у него их целый список. Подросток Александр, которого диктатор считает своим преемником, начинает сомневаться в установках отца и больше не хочет исполнять его жестокие приказы.
Партизан смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Ариел
Кляйман
- Актёр
Венсан
Кассель
- ФМАктриса
Флоранс
Меццара
- ЭБАктриса
Эстер
Блейзер-Токарев
- ШМАктриса
Шарлотта
Миллер
- ЖШАктёр
Жереми
Шабриель
- КХАктриса
Каталин
Хегедус
- ДВАктёр
Даниэль
Верниковски
- СЭАктёр
Самуэль
Эйдлиш
- ЧБАктриса
Ченге
Бирлони
- СКАктриса
Сапида
Киан
- АКСценарист
Ариел
Кляйман
- АМПродюсер
Анна
МакЛэйш
- СШПродюсер
Сара
Шоу
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лопатин