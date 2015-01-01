Партизан (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Получившая приз за операторскую работу на «Сандэнсе» драма о деспотичном отце, который учит своих детей убивать, с Венсаном Касселем в главной роли. Харизматичный тиран Григорий образовал коммуну из своих многочисленных детей от разных женщин. Он внушает ребятам, что внешний мир жесток и опасен, и обучает боевым навыкам, якобы необходимым для выживания. Тем, кто, по мнению Григория, усвоил уроки и готов убивать, он приказывает нападать на его врагов – у него их целый список. Подросток Александр, которого диктатор считает своим преемником, начинает сомневаться в установках отца и больше не хочет исполнять его жестокие приказы.



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