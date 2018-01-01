Пароль: Хаус
Wink
Фильмы
Пароль: Хаус

Пароль: Хаус (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.62018, H0us3
Ужасы, Фантастика100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Старые друзья собираются за ужином. Один из них, компьютерный гений, сообщает, что владеет программой, способной перенести человека в будущее. На полминуты, но всe-таки. Компания загорается идеей испытать ноу-хау в действии. Обойдется ли мини-путешествие во времени без последствий?

Пароль: Хаус смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb