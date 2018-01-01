Пароль: Хаус (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Старые друзья собираются за ужином. Один из них, компьютерный гений, сообщает, что владеет программой, способной перенести человека в будущее. На полминуты, но всe-таки. Компания загорается идеей испытать ноу-хау в действии. Обойдется ли мини-путешествие во времени без последствий?



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