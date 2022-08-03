Париж (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Paris
Драма, Мелодрама123 мин18+
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О фильме
Париж — город любви, город свободы, город беспечной жизни. Каждый мечтает хоть раз в жизни увидеть Эйфелеву башню или отведать свежих круассанов на берегу Сены. Легкость французской столицы притягивает людей со всего света. Но для своих жителей город поворачивается и другой стороной.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СКРежиссёр
Седрик
Клапиш
- Актёр
Фабрис
Лукини
- Актёр
Ромен
Дюрис
- ЖПАктёр
Жофрей
Платель
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- КВАктриса
Карин
Вьяр
- АДАктёр
Альбер
Дюпонтель
- ЗСАктёр
Зинедин
Суалем
- АЭАктриса
Аннелиз
Эсме
- ОМАктриса
Одри
Марней
- КРАктёр
Ксавье
Робик
- СКСценарист
Седрик
Клапиш
- Продюсер
Бруно
Леви
- ЖЛПродюсер
Жан-Давид
Лефевр
- СКПродюсер
Седрик
Клапиш
- АСХудожница
Анн
Скотт
- КБОператор
Кристоф
Бокарн
- ЛДКомпозитор
Лоик
Дюри
- КМКомпозитор
Кристоф
Минк
- ЭСКомпозитор
Эрик
Сати