Париж — город любви, город свободы, город беспечной жизни. Каждый мечтает хоть раз в жизни увидеть Эйфелеву башню или отведать свежих круассанов на берегу Сены. Легкость французской столицы притягивает людей со всего света. Но для своих жителей город поворачивается и другой стороной.

