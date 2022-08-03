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Париж (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Paris
Драма, Мелодрама123 мин18+

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О фильме

Париж — город любви, город свободы, город беспечной жизни. Каждый мечтает хоть раз в жизни увидеть Эйфелеву башню или отведать свежих круассанов на берегу Сены. Легкость французской столицы притягивает людей со всего света. Но для своих жителей город поворачивается и другой стороной.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Париж»