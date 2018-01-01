Wink
Парень из кальция
Актёры и съёмочная группа фильма «Парень из кальция»

Режиссёры

Алекс Де Ракофф

Alex De Rakoff
Режиссёр

Актёры

Орландо Блум

Orlando Bloom
АктёрJimmy 'The Calcium Kid' Connelly
Марк Хип

Mark Heap
АктёрSebastian Gore-Brown
Майкл Лернер

Michael Lerner
АктёрArtie Cohen
Майкл Пенья

Michael Peña
АктёрJose Mendez
Хулиан Сапата

Julian Zapata
Актёр
Алехандро Рамирес

Alejandro Ramirez
Актёр
Милтон Эрнандес

Milton Hernandez
Актёр
Альберто Рамон

Alberto Ramon
Актёр
Эктор Трухильо

Hector Trujillo
Актёр
Джон Корреа

John Correa
Актёр

Сценаристы

Алекс Де Ракофф

Alex De Rakoff
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Ричард Джонс

Richard Johns
Продюсер

Художники

Сэмми Шелдон

Sammy Sheldon
Художница

Монтажёры

Джон Харрис

Jon Harris
Монтажёр