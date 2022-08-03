Паразиты (черно-белая версия) (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фильм-победитель Каннского фестиваля-2019 порадует любителей самых разных жанров – от комедии до соцдрамы и ужасов. Семье бедняков из Южной Кореи выпадает шанс поправить незавидное положение, когда старший сын соглашается подменить друга – репетитора дочери богачей, и они его не упустят.

