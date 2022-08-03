Паранормальное (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Endless
Ужасы, Фантастика107 мин18+
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О фильме
Подростками братья Аарон и Джастин сбежали из секты конца света, в которой состояли вместе с родителями. Спустя десять лет самостоятельной жизни герои получают видеопослание от знакомой из культа и решают съездить в гости к бывшим товарищам. На месте героев ждет много мистических открытий.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДБРежиссёр
Джастин
Бенсон
- АМРежиссёр
Аарон
Мурхед
- АМАктёр
Аарон
Мурхед
- ДБАктёр
Джастин
Бенсон
- КЭАктриса
Калли
Эрнандес
- ТЭАктёр
Тейт
Эллингтон
- ШБАктёр
Шэйн
Брэйди
- ЛТАктёр
Лью
Темпл
- КПАктриса
Кира
Пауэлл
- ДЛАктёр
Дэвид
Лосон мл.
- ДДАктёр
Джеймс
Джордан
- ЭМАктриса
Эмили
Монтаг
- ДБСценарист
Джастин
Бенсон
- ДБПродюсер
Джастин
Бенсон
- ТРПродюсер
Томас
Р. Бурк
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лосон мл.
- АМПродюсер
Аарон
Мурхед
- КСХудожница
Кэйти
Саймон
- ДБМонтажёр
Джастин
Бенсон
- МФМонтажёр
Майкл
Фелкер
- АММонтажёр
Аарон
Мурхед
- АМОператор
Аарон
Мурхед
- ДЛКомпозитор
Джимми
ЛаВалл