Паранормальное
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Паранормальное

Паранормальное (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Endless
Ужасы, Фантастика107 мин18+

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О фильме

Подростками братья Аарон и Джастин сбежали из секты конца света, в которой состояли вместе с родителями. Спустя десять лет самостоятельной жизни герои получают видеопослание от знакомой из культа и решают съездить в гости к бывшим товарищам. На месте героев ждет много мистических открытий.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное»