Паранормальное (фильм, 2017) смотреть онлайн

Подростками братья Аарон и Джастин сбежали из секты конца света, в которой состояли вместе с родителями. Спустя десять лет самостоятельной жизни герои получают видеопослание от знакомой из культа и решают съездить в гости к бывшим товарищам. На месте героев ждет много мистических открытий.

