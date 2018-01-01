Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное»

Режиссёры

Джастин Бенсон

Justin Benson
Режиссёр
Аарон Мурхед

Aaron Moorhead
Режиссёр

Актёры

Аарон Мурхед

Aaron Moorhead
АктёрAaron
Джастин Бенсон

Justin Benson
АктёрJustin
Калли Эрнандес

Callie Hernandez
АктрисаAnna
Тейт Эллингтон

Tate Ellington
АктёрHal
Шэйн Брэйди

Shane Brady
АктёрShane
Лью Темпл

Lew Temple
АктёрTim
Кира Пауэлл

Kira Powell
АктрисаLizzy
Дэвид Лосон мл.

David Lawson Jr.
АктёрDave (в титрах: David Lawson)
Джеймс Джордан

James Jordan
Актёр'Shitty' Carl
Эмили Монтаг

Emily Montague
АктрисаJennifer Danube

Сценаристы

Джастин Бенсон

Justin Benson
Сценарист

Продюсеры

Джастин Бенсон

Justin Benson
Продюсер
Томас Р. Бурк

Thomas R. Burke
Продюсер
Дэвид Лосон мл.

David Lawson Jr.
Продюсер
Аарон Мурхед

Aaron Moorhead
Продюсер

Художники

Кэйти Саймон

Kati Simon
Художница

Монтажёры

Джастин Бенсон

Justin Benson
Монтажёр
Майкл Фелкер

Michael Felker
Монтажёр
Аарон Мурхед

Aaron Moorhead
Монтажёр

Операторы

Аарон Мурхед

Aaron Moorhead
Оператор

Композиторы

Джимми ЛаВалл

Jimmy LaValle
Композитор