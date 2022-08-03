Паранормальное явление 4 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Фильм «Паранормальное явление 4» – сиквел фильмов-ужасов серии «Паранормальное явление». Действие в этой части разворачивается спустя 5 лет с момента событий второго фильма. В центре внимания – опасный призрак, который пугает и убивает людей. Смотрите фильм «Паранормальное явление 4» онлайн без регистрации.

Молодая девушка Алекс (Кэтрин Ньютон) весело и беззаботно живет со своими родителями и их приемным 6-ти летним сыном Уайеттом (Эйден Лавкамп). Напротив их дома через дорогу проживает еще одна семья – женщина Кэти (Кэти Физерстон) и мальчик Робби (Брэйди Аллен). Как-то ночью Кэти увозят в больницу на скорой помощи, и тогда семья Алекс решает помочь мальчику и на время забирают его к себе в дом. С его появлением в доме начинают происходить странные вещи – бесследно пропадают предметы, слышится шорох, а по ночам обитателей дома тревожат посторонние звуки.

Хозяева дома замечают, что Робби ведет себя необычно: он рассказывает им, что каждую ночь он общается со своим другом – призраком по имени Тоби, которого видеть может только он. Алекс просит своего приятеля Бэна (Мэтт Шайвли) установить тайное видеонаблюдение в попытке узнать, что делает по ночам Робби. Но то, что они видят на своих экранах, приводит молодых людей в настоящий ужас.

Интересный факт: персонаж Брэйди Аллена, Робби, был назван в честь реального человека Робби Мангейма – ребенка, который был одержим бесами.

