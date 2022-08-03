Паранормальное явление 4
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Паранормальное явление 4

Паранормальное явление 4 (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.12012, Paranormal Activity 4
Ужасы, Детектив83 мин18+

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О фильме

Фильм «Паранормальное явление 4» – сиквел фильмов-ужасов серии «Паранормальное явление». Действие в этой части разворачивается спустя 5 лет с момента событий второго фильма. В центре внимания – опасный призрак, который пугает и убивает людей. Смотрите фильм «Паранормальное явление 4» онлайн без регистрации.
Молодая девушка Алекс (Кэтрин Ньютон) весело и беззаботно живет со своими родителями и их приемным 6-ти летним сыном Уайеттом (Эйден Лавкамп). Напротив их дома через дорогу проживает еще одна семья – женщина Кэти (Кэти Физерстон) и мальчик Робби (Брэйди Аллен). Как-то ночью Кэти увозят в больницу на скорой помощи, и тогда семья Алекс решает помочь мальчику и на время забирают его к себе в дом. С его появлением в доме начинают происходить странные вещи – бесследно пропадают предметы, слышится шорох, а по ночам обитателей дома тревожат посторонние звуки.
Хозяева дома замечают, что Робби ведет себя необычно: он рассказывает им, что каждую ночь он общается со своим другом – призраком по имени Тоби, которого видеть может только он. Алекс просит своего приятеля Бэна (Мэтт Шайвли) установить тайное видеонаблюдение в попытке узнать, что делает по ночам Робби. Но то, что они видят на своих экранах, приводит молодых людей в настоящий ужас.
Интересный факт: персонаж Брэйди Аллена, Робби, был назван в честь реального человека Робби Мангейма – ребенка, который был одержим бесами.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление 4»