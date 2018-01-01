Wink
Параллельные миры
Актёры и съёмочная группа фильма «Параллельные миры»

Режиссёры

Хуан Диего Соланас

Juan Diego Solanas
Режиссёр

Актёры

Кирстен Данст

Kirsten Dunst
АктрисаEden
Джим Стёрджесс

Jim Sturgess
АктёрAdam
Тимоти Сполл

Timothy Spall
АктёрBob Boruchowitz
Блу Манкума

Blu Mankuma
АктёрAlbert
Николас Роуз

Nicholas Rose
АктёрPablo
Джеймс Кидни

James Kidnie
АктёрLagavullan
Власта Врана

Vlasta Vrana
АктёрMr. Hunt
Кейт Троттер

Kate Trotter
АктрисаBecky
Холли О’Брайэн

Holly Uloth
АктрисаPaula (в титрах: Holly O'Brien)
Эллиотт Ларсон-Гилмор

Elliott Larson-Gilmore
АктёрAdam 12 Years Old

Сценаристы

Хуан Диего Соланас

Juan Diego Solanas
Сценарист
Сантьяго Амигорена

Santiago Amigorena
Сценарист
Пьер Маньи

Pierre Magny
Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Рассам

Dimitri Rassam
Продюсер
Атон Сумаш

Aton Soumache
Продюсер
Жонатан Ванже

Jonathan Vanger
Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Михаил Бескаравайный

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа

Художники

Андре Валаде

André Valade
Художник

Операторы

Пьер Гилл

Pierre Gill
Оператор

Композиторы

Бенуа Шаре

Benoît Charest
Композитор