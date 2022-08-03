Папина дочка
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Детям
Папина дочка

Папина дочка (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, College Road Trip
Драма, Комедия79 мин0+

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О фильме

Недавняя школьница лелеет амбициозные планы поступить в самый лучший юридический институт, но перед тем как подавать документы, хочет сама объездить все подходящие учебные заведения и выбрать место будущей учебы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb