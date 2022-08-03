Папина дочка (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, College Road Trip
Драма, Комедия79 мин0+
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О фильме
Недавняя школьница лелеет амбициозные планы поступить в самый лучший юридический институт, но перед тем как подавать документы, хочет сама объездить все подходящие учебные заведения и выбрать место будущей учебы.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Драма
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Камбл
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- РАктриса
Рэйвен
- КУАктриса
Ким
Уитли
- АЛАктёр
Адам
ЛеФевр
- ЮДАктёр
Юджин
Джонс
- Актриса
Бренда
Сонг
- МХАктриса
Марго
Харшман
- Актёр
Лукас
Грабил
- МШАктёр
Мэттью
Шлейн
- ЭДАктёр
Эшайя
Дрэйпер
- СПСценарист
Синко
Пол
- КДСценарист
Кен
Даурио
- БЭПродюсер
Беатриз
Элиза
- ЭГПродюсер
Эндрю
Ганн
- Продюсер
Энтони
Катагас
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр