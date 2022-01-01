Пантафа — пожирательница душ (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Итальянский фолк-хоррор, в котором мать привозит свою больную дочь в маленькую деревушку, где девочку начинает преследовать дух ведьмы. Когда маленькая Нина начала страдать от сонного паралича, ее мать Марта решила, что девочке может помочь смена обстановки, и увезла ее подальше от шумного города. Она сняла большой дом в деревне Маланотте, расположенной высоко в горах, но в первую же ночь на новом месте оказалось, что симптомы Нины не только не пропали, но стали еще серьезнее. Девочка начинает видеть демоническое существо, стремящееся украсть у нее душу. От местных жителей Марта узнает легенду о Пантафе — ведьме, нападающей на детей под покровом ночи. От нее можно спастись с помощью особых ритуалов. Выйдет ли это у Марты, расскажет фильм 2022 года «Пантафа — пожирательница душ» — смотреть онлайн его можно в видеосервисе Wink.



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