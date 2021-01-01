Падение Токио (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Александра работает менеджером в японском отделении крупного французского банка. В 2011 году на атомной электростанции Фукусима происходит авария, грозящая всему миру катастрофой, которая может стать оп�аснее той, что случилась на Чернобыльской АЭС. Муж Александры требует, чтобы она как можно скорее покинула Токио вместе с детьми. Но Александра не спешит эвакуироваться и остается в городе вместе с японскими сотрудниками банка.



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