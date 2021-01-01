Падение Токио
Wink
Фильмы
Падение Токио
7.32021, Tokyo Shaking
Драмы97 мин12+

Падение Токио (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Александра работает менеджером в японском отделении крупного французского банка. В 2011 году на атомной электростанции Фукусима происходит авария, грозящая всему миру катастрофой, которая может стать опаснее той, что случилась на Чернобыльской АЭС. Муж Александры требует, чтобы она как можно скорее покинула Токио вместе с детьми. Но Александра не спешит эвакуироваться и остается в городе вместе с японскими сотрудниками банка.

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Падение Токио»

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