Падение Токио (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Александра работает менеджером в японском отделении крупного французского банка. В 2011 году на атомной электростанции Фукусима происходит авария, грозящая всему миру катастрофой, которая может стать оп�аснее той, что случилась на Чернобыльской АЭС. Муж Александры требует, чтобы она как можно скорее покинула Токио вместе с детьми. Но Александра не спешит эвакуироваться и остается в городе вместе с японскими сотрудниками банка.
Падение Токио смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ОПРежиссёр
Оливье
Пейон
- КВАктриса
Карин
Вьяр
- СБАктёр
Стефан
Бак
- ЮНАктриса
Юми
Нарита
- ФЮАктёр
Филипп
Юшан
- ЖФАктёр
Жан
Франсуа Кэйри
- ШДАктёр
Шарли
Дюпон
- ЭГАктриса
Эмили
Гавуа-Кан
- НБАктриса
Нола
Блоссом
- СААктёр
Симон
Айяш
- КМАктёр
Кэнтаро
Мацуо
- СБСценарист
Сирил
Броди
- ОПСценарист
Оливье
Пейон
- КЛПродюсер
Кристина
Ларсен
- ОКПродюсер
Од
Катлен
- ХОПродюсер
Хирото
Оги
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АКХудожница
Алис
Камбурнак
- АКОператор
Алексис
Кавиршин