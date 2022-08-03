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Отвязные каникулы

Отвязные каникулы (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Spring Breakers
Криминал, Драма89 мин18+

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О фильме

Четыре ученицы колледжа были лучшими подругами, начиная со школьной скамьи. Теперь они живут в скучном общежитии и жаждут приключений. Впереди весенние каникулы, и очень хочется провести их весело и незабываемо. Девчонки решают подзаработать денег, чтобы хватило оторваться по полной.

Страна
США, Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отвязные каникулы»