Отвязные каникулы (фильм, 2012) смотреть онлайн

Четыре ученицы колледжа были лучшими подругами, начиная со школьной скамьи. Теперь они живут в скучном общежитии и жаждут приключений. Впереди весенние каникулы, и очень хочется провести их весело и незабываемо. Девчонки решают подзаработать денег, чтобы хватило оторваться по полной.

