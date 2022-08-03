Отвязные каникулы (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Spring Breakers
Криминал, Драма89 мин18+
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О фильме
Четыре ученицы колледжа были лучшими подругами, начиная со школьной скамьи. Теперь они живут в скучном общежитии и жаждут приключений. Впереди весенние каникулы, и очень хочется провести их весело и незабываемо. Девчонки решают подзаработать денег, чтобы хватило оторваться по полной.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ХКРежиссёр
Хармони
Корин
- Актёр
Джеймс
Франко
- ЭБАктриса
Эшли
Бенсон
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актриса
Селена
Гомес
- РКАктриса
Рэйчел
Корин
- ГМАктёр
Гуччи
Мэйн
- ХМАктриса
Хизер
Моррис
- ЭЛАктриса
Эшли
Лендцьон
- ЭХАктриса
Эмма
Холцер
- ЛИАктёр
Ли
Ирби
- ХКСценарист
Хармони
Корин
- ЧАПродюсер
Чарльз
Антониоз
- ДГПродюсер
Джордан
Гертнер
- КХПродюсер
Крис
Хэнли
- ДЗПродюсер
Дэвид
Зандер
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АКХудожница
Альмитра
Кори
- ХБХудожница
Хайди
Бивенс
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- БДОператор
Бенуа
Деби
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес
- SКомпозитор
Skrillex