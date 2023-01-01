Отвага женщин
Wink
Фильмы
Отвага женщин
8.41986, Women of Valor
Драмы, Военные91 мин18+

Отвага женщин (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм посвящен американским медсестрам, служившим в районах боевых действий во время второй мировой войны. Драматический рассказ о группе девушек, оставшихся на Филиппинах во время общего отступления, чтобы позаботиться о раненом генерале Дагласе.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb