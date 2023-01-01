Отвага женщин (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм посвящен американским медсестрам, служившим в районах боевых действий во время второй мировой войны. Драматический рассказ о группе девушек, оставшихся на Филиппинах во время общего отступления, �чтобы позаботиться о раненом генерале Дагласе.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- БКРежиссёр
Базз
Кьюлик
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- КМАктриса
Кристи
МакНикол
- АУАктриса
Альберта
Уотсон
- ВМАктриса
Валери
Махаффей
- СЛАктриса
Сюзанн
Ледерер
- ПБАктёр
Патрик
Бишоп
- ТОАктёр
Терри
О’Куинн
- НПАктриса
Нева
Паттерсон
- ДААктёр
Джей
Аковоне
- ДФАктёр
Джон
Филбин
- ЙМСценарист
Йонас
МакКорд
- БКПродюсер
Базз
Кьюлик
- ЙМПродюсер
Йонас
МакКорд
- ФЛПродюсер
Филип
Л. Парслоу
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю