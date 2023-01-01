Отвага женщин (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм посвящен американским медсестрам, служившим в районах боевых действий во время второй мировой войны. Драматический рассказ о группе девушек, оставшихся на Филиппинах во время общего отступления, �чтобы позаботиться о раненом генерале Дагласе.



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