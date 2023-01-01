Отточенное лезвие
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Отточенное лезвие

Отточенное лезвие (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Sling Blade
Драмы129 мин12+

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Сюжет

Карл Чайлдерс выходит из тюрьмы, отсидев 25 лет за совершенное в подростковом возрасте убийство. Несмотря на темное прошлое герой сохранил доброе детское сердце, и на воле его лучшим другом становится юный Фрэнк. Когда жизни мальчика угрожает жестокий отчим, Карл решается на отчаянный шаг.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отточенное лезвие»

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