Отточенное лезвие (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Sling Blade
Драмы129 мин12+
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Сюжет
Карл Чайлдерс выходит из тюрьмы, отсидев 25 лет за совершенное в подростковом возрасте убийство. Несмотря на темное прошлое герой сохранил доброе детское сердце, и на воле его лучшим другом становится юный Фрэнк. Когда жизни мальчика угрожает жестокий отчим, Карл решается на отчаянный шаг.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Билли
Боб Торнтон
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- ДЙАктёр
Дуайт
Йоакам
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- ДРАктёр
Джон
Риттер
- Актёр
Лукас
Блэк
- НКАктриса
Натали
Кэнердей
- ДХАктёр
Джей�мс
Хэмптон
- Актёр
Роберт
Дювалл
- РДАктёр
Рик
Дайал
- ББАктёр
Брент
Бриско
- Сценарист
Билли
Боб Торнтон
- Продюсер
Дэвид
Л. Бушелл
- БРПродюсер
Брэндон
Россер
- ЛМПродюсер
Ларри
Майстрич
- ХУМонтажёр
Хьюз
Уинборн
- БМОператор
Бэрри
Марковиц
- ДЛКомпозитор
Даниэль
Лануа