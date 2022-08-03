Оцепеневшие от страха (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, Aterrados
Ужасы84 мин18+
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О фильме
Самый страшный фильм 2018 года. Невидимая сила выкашивает жителей тихого спального района. Разобраться в цепочке жутких событий берутся трое экспертов по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств. Удастся ли им докопаться до истины и остаться в живых?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДРРежиссёр
Демиан
Рунья
- МГАктёр
Максимилиано
Гионе
- НГАктёр
Норберто
Гонсало
- ЭОАктриса
Эльвира
Онетто
- АРАктёр
Агустин
Риттано
- ДСАктёр
Демиан
Саломон
- ДЛАктёр
Джордж
Л. Льюис
- ДВАктриса
Джульета
Валлина
- НСАктриса
Наталия
Сеньоралес
- ДРСценарист
Демиан
Рунья
- ФДПродюсер
Фернандо
Диас
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ГВХудожница
Габриэла
Варела
- МСОператор
Мариано
Суарес
- ДРКомпозитор
Демиан
Рунья