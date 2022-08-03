Оцепеневшие от страха (фильм, 2018) смотреть онлайн

Самый страшный фильм 2018 года. Невидимая сила выкашивает жителей тихого спального района. Разобраться в цепочке жутких событий берутся трое экспертов по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств. Удастся ли им докопаться до истины и остаться в живых?

