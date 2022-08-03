Оцепеневшие от страха
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Оцепеневшие от страха

Оцепеневшие от страха (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.22018, Aterrados
Ужасы84 мин18+

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О фильме

Самый страшный фильм 2018 года. Невидимая сила выкашивает жителей тихого спального района. Разобраться в цепочке жутких событий берутся трое экспертов по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств. Удастся ли им докопаться до истины и остаться в живых?

Страна
Аргентина
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оцепеневшие от страха»