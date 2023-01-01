Отсчет утопленников (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

Три женщины с одинаковым именем Сисси Колпиттс решили утопить надоевших им мужей. Они отлично знают, что все сойдет им с рук. Влюбленный во всех троих судебно-медицинский эксперт охотно выпишет им свидетельства о смерти в результате несчастного случая. Но, связанный обещанием молчать, он оказывается в «глубокой луже», когда на поверхность начинают «всплывать» свидетели убийств...



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