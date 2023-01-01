Отсчет утопленников (фильм, 1988) смотреть онлайн
7.11988, Drowning by Numbers
Драмы, Комедии113 мин18+
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Сюжет
Три женщины с одинаковым именем Сисси Колпиттс решили утопить надоевших им мужей. Они отлично знают, что все сойдет им с рук. Влюбленный во всех троих судебно-медицинский эксперт охотно выпишет им свидетельства о смерти в результате несчастного случая. Но, связанный обещанием молчать, он оказывается в «глубокой луже», когда на поверхность начинают «всплывать» свидетели убийств...
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Информация
СтранаВеликобритания, Нидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Питер
Гринуэй
- ДПАктриса
Джоан
Плаурайт
- ДСАктриса
Джульет
Стивенсон
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- Актёр
Бернард
Хилл
- ДЭАктёр
Джейсон
Эдвардс
- БПАктёр
Брайан
Прингл
- ТКАктёр
Тревор
Купер
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- ДРАктёр
Джон
Роган
- ПМАктёр
Пол
Муни
- Сценарист
Питер
Гринуэй
- ККПродюсер
Кеес
Касандер
- ПЖПродюсер
Питер
Жак
- СВОператор
Саша
Вьерни
- МНКомпозитор
Майкл
Найман