Солдат индийской армии Вират Бакши приезжает домой в свой отпуск. Родители хотят его сразу женить. Но сердце доблестного солдата пока не готово к любви. Он решает помочь своему другу с расследованиями некоторых дел. Отпуск превращается в войну!

