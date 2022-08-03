Отпуск: Солдат всегда на службе (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Holiday
Боевик, Криминал160 мин18+
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О фильме
Солдат индийской армии Вират Бакши приезжает домой в свой отпуск. Родители хотят его сразу женить. Но сердце доблестного солдата пока не готово к любви. Он решает помочь своему другу с расследованиями некоторых дел. Отпуск превращается в войну!
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АМРежиссёр
А.Р.
Муругадосс
- Актёр
Акшай
Кумар
- ССАктриса
Сонакши
Синха
- ФДАктёр
Фредди
Дарувала
- СРАктёр
Сумит
Рагхван
- ЗХАктёр
Закир
Хуссайн
- ГАктёр
Говинда
- АААктриса
Аппорва
Арора
- РКАктёр
Раджив
Качроо
- АМСценарист
А.Р.
Муругадосс
- ВАПродюсер
Випул
Амрутлал Шах
- АШМонтажёр
Амитабх
Шукла
- НСОператор
Натарайя
Субраманьян
- ПЧКомпозитор
Притам
Чакраборти