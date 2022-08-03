Wink
Фильмы
Отпуск: Солдат всегда на службе

Отпуск: Солдат всегда на службе (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Holiday
Боевик, Криминал160 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Солдат индийской армии Вират Бакши приезжает домой в свой отпуск. Родители хотят его сразу женить. Но сердце доблестного солдата пока не готово к любви. Он решает помочь своему другу с расследованиями некоторых дел. Отпуск превращается в войну!

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
160 мин / 02:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb