Открытые сердца
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Открытые сердца

Открытые сердца (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Elsker dig for evigt
Драмы, Мелодрамы108 мин18+

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Сюжет

Сесиль и Йоахим любят друг друга и собираются пожениться. Но все их планы рушатся в одно мгновение: Йоахим попадает под машину и остается полностью парализованным. Чувствуя свою беспомощность, Сесиль изливает горе доктору Нильсу, жена которого была за рулем автомобиля, сбившего Йоахима...

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Информация

Страна
Дания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Открытые сердца»

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