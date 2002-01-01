Открытые сердца (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Elsker dig for evigt
Драмы, Мелодрамы108 мин18+
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Сюжет
Сесиль и Йоахим любят друг друга и собираются пожениться. Но все их планы рушатся в одно мгновение: Йоахим попадает под машину и остается полностью парализованным. Чувствуя свою беспомощность, Сесиль изливает горе доктору Нильсу, жена которого была за рулем автомобиля, сбившего Йоахима...
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- СРАктриса
Соня
Рихтер
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ПСАктриса
Паприка
Стеэн
- СБАктриса
Стайн
Бьеррегард
- БНАктриса
Бирте
Нойманн
- НОАктёр
Нильс
Ольсен
- УПАктёр
Ульф
Пильгор
- РЛАктёр
Ронни
Лорензен
- ПБАктёр
Пелле
Банг Серенсен
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- СБСценарист
Сюзанна
Бир
- ВВПродюсер
Вибеке
Винделов
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- СГХудожница
Стайн
Гудмундсен-Холмгрин
- ПБМонтажёр
Пернилла
Беч Кристенсен
- ТКМонтажёр
Томас
Краг
- МСОператор
Мортен
Сёборг
- ЕВКомпозитор
Еспер
Винге Лайснер