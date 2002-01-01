Открытые сердца (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Сесиль и Йоахим любят друг друга и собираются пожениться. Но все их планы рушатся в одно мгновение: Йоахим попадает под машину и остается полностью парализованным. Чувствуя свою беспомощность, Сесиль изливает горе доктору Нильсу, жена которого была за рулем автомобиля, сбившего Йоахима...



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