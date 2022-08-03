Отец невесты
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Отец невесты

Отец невесты (фильм, 1991) смотреть онлайн

9.31991, Father of the Bride
Мелодрама, Комедия100 мин12+

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О фильме

В жизни примерного семьянина и любящего отца Джорджа Бенкса наступил переломный момент — его единственная дочь Энни выходит замуж. Он не готов смириться с грядущей потерей и приходит в бешенство буквально от всего — в особенности от жениха и его родственников. К чему это приведет?

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отец невесты»