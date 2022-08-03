Отец невесты (фильм, 1991) смотреть онлайн

В жизни примерного семьянина и любящего отца Джорджа Бенкса наступил переломный момент — его единственная дочь Энни выходит замуж. Он не готов смириться с грядущей потерей и приходит в бешенство буквально от всего — в особенности от жениха и его родственников. К чему это приведет?

