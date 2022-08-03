Отец невесты (фильм, 1991) смотреть онлайн
9.31991, Father of the Bride
Мелодрама, Комедия100 мин12+
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О фильме
В жизни примерного семьянина и любящего отца Джорджа Бенкса наступил переломный момент — его единственная дочь Энни выходит замуж. Он не готов смириться с грядущей потерей и приходит в бешенство буквально от всего — в особенности от жениха и его родственников. К чему это приведет?
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЧШРежиссёр
Чарльз
Шайер
- Актёр
Стив
Мартин
- Актриса
Дайан
Китон
- Актриса
Кимберли
Уильямс-Пэйсли
- Актёр
Киран
Калкин
- ДНАктёр
Джордж
Ньюберн
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- ПМАктёр
Питер
Майкл Гец
- КМАктриса
Кейт
Макгрегор-Стюарт
- ФГСценарист
Фрэнсис
Гудрич
- АХСценарист
Альберт
Хэкетт
- Сценарист
Нэнси
Майерс
- ЧШСценарист
Чарльз
Шайер
- КБПродюсер
Кэрол
Баум
- Продюсер
Нэнси
Майерс
- ХРПродюсер
Ховард
Розенман
- БАПродюсер
Брюс
А. Блок
- СБХудожница
Сьюзэн
Беккер
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри