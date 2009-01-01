Отчим (фильм, 2009) смотреть онлайн
Сюжет
Майкл возвращается домой из военного училища и обнаруживает, что его мать живет в любви и согласии со своим новым бойфрендом, Дэвидом. Двое мужчин узнают друг друга получше, и Майкл начинает замечать все больше и больше странного за тем, кто подставлял плечо его матери.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- НМРежиссёр
Нельсон
МакКормик
- ДУАктёр
Дилан
Уолш
- СУАктриса
Села
Уорд
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- ШСАктриса
Шерри
Стрингфилд
- ПТАктриса
Пейдж
Турко
- Актёр
Джон
Тенни
- НЛАктриса
Нэнси
Линехэн Чарльз
- МХАктёр
Маркус
Харрис
- БЛАктёр
Браден
Лемастерс
- ДКСценарист
Дж.С.
Кардоне
- ДЭСценарист
Дональд
Э. Уэстлейк
- БГСценарист
Брайан
Гарфилд
- ГМПродюсер
Грег
Мурадиан
- ДКПродюсер
Дж.С.
Кардоне
- ЛПХудожница
Лин
Паоло
- ДГХудожница
Джулиан
Гетман
- ПКОператор
Патрик
Кейди
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер