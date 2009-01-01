Отчим
Wink
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Отчим
7.52009, The Stepfather
Триллеры, Криминал96 мин18+

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Отчим (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Майкл возвращается домой из военного училища и обнаруживает, что его мать живет в любви и согласии со своим новым бойфрендом, Дэвидом. Двое мужчин узнают друг друга получше, и Майкл начинает замечать все больше и больше странного за тем, кто подставлял плечо его матери.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отчим»

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