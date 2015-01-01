Отбросы (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Throwaways
Боевики, Триллеры83 мин18+
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Сюжет
Хакер Дрю Рейнольдс должен выбрать одно из двух: работать на ЦРУ или провести остаток своей жизни в тюрьме. Он соглашается на работу при условии, что соберет свою команду "Отбросов", которые будут "худшими" людьми в управлении.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ТБРежиссёр
Тони
Буй
- ПБАктёр
Питер
Брук
- Актёр
Джеймс
Каан
- НКАктёр
Ноэль
Кларк
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- ДДАктёр
Даррелл
Д’Силва
- ВГАктёр
Валентин
Ганев
- КХАктёр
Кристиан
Хильборг
- СХАктёр
Сэм
Хантингтон
- НИАктёр
Николай
Ильчев
- МРСценарист
Майкл
Росс
- ДБПродюсер
Джеффри
Бич
- ФДПродюсер
Филлип
Дж. Рот
- ТЛПродюсер
Тимоти
Линь Буй
- РБМонтажёр
Роберт
Брэйки
- ХДОператор
Хосе
Давид Монтеро