Отбросы (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Хакер Дрю Рейнольдс должен выбрать одно из двух: работать на ЦРУ или провести остаток своей жизни в тюрьме. Он соглашается на работу при условии, что соберет свою команду "Отбросов", которые будут "худшими" людьми в управлении.



Отбросы смотрет�ь онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.