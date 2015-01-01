Wink
Фильмы
Отбросы

Отбросы (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Throwaways
Боевики, Триллеры83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Хакер Дрю Рейнольдс должен выбрать одно из двух: работать на ЦРУ или провести остаток своей жизни в тюрьме. Он соглашается на работу при условии, что соберет свою команду "Отбросов", которые будут "худшими" людьми в управлении.

Отбросы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb