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От звонка до звонка

От звонка до звонка (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Starred Up
Драмы101 мин18+

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Сюжет

Эрик — молодой парень, который с самого детства рос трудным ребенком. За очередное преступление его приговаривают к нескольким годам тюрьмы, после чего отправляют в колонию для несовершеннолетних. Через некоторое время его переводят в тюрьму для взрослых, в которой отбывает наказание его отец.

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Информация

Страна
Великобритания, Ирландия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb