От звонка до звонка (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Эрик — молодой парень, который с самого детства рос трудным ребенком. За очередное преступление его приговаривают к нескольким годам тюрьмы, после чего отправляют в колонию для несовершеннолетних. Через некоторое время его переводят в тюрьму для взрослых, в которой отбывает наказание его отец.



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