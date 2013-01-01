От звонка до звонка (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Starred Up
Драмы101 мин18+
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Сюжет
Эрик — молодой парень, который с самого детства рос трудным ребенком. За очередное преступление его приговаривают к нескольким годам тюрьмы, после чего отправляют в колонию для несовершеннолетних. Через некоторое время его переводят в тюрьму для взрослых, в которой отбывает наказание его отец.
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Информация
СтранаВеликобритания, Ирландия
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb