От заката до рассвета 3: Дочь палача (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.41999, From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter
Ужасы, Боевик93 мин18+
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О фильме
Такие отчаянные бандиты, как Джонни, рано или поздно оказываются на виселице. На этот раз Джонни повезло: в безумной перестрелке таинственный незнакомец спасает его от смерти, и он бежит, похитив дочь своего палача — Эсмеральду.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ППРежиссёр
П.Дж.
Пеше
- МЛАктёр
Марко
Леонарди
- МПАктёр
Майкл
Паркс
- АСАктриса
Ара
Сели
- ДСАктриса
Джордана
Спиро
- ЛЛАктёр
Ленни
Лофтин
- РГАктриса
Ребекка
Гэйхарт
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- СБАктриса
Соня
Брага
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- АРСценарист
Альваро
Родригес
- Сценарист
Роберт
Родригес
- МСПродюсер
Майкл
С. Мёрфи
- ДНПродюсер
Джанни
Нуннари
- Продюсер
Мейр
Тепер
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- РКХудожник
Рори
Каннингэм
- ЛАМонтажёр
Лоуренс
А. Мэддокс
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр