От заката до рассвета 3: Дочь палача (фильм, 1999) смотреть онлайн

Такие отчаянные бандиты, как Джонни, рано или поздно оказываются на виселице. На этот раз Джонни повезло: в безумной перестрелке таинственный незнакомец спасает его от смерти, и он бежит, похитив дочь своего палача — Эсмеральду.

