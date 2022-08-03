От заката до рассвета 3: Дочь палача
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От заката до рассвета 3: Дочь палача

От заката до рассвета 3: Дочь палача (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.41999, From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter
Ужасы, Боевик93 мин18+

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О фильме

Такие отчаянные бандиты, как Джонни, рано или поздно оказываются на виселице. На этот раз Джонни повезло: в безумной перестрелке таинственный незнакомец спасает его от смерти, и он бежит, похитив дочь своего палача — Эсмеральду.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «От заката до рассвета 3: Дочь палача»