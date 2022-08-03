От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса
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От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса

От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.51998, From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money
Ужасы, Криминал88 мин18+

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О фильме

Пятеро крутых парней решают ограбить банк в Мексике. Они еще не сдвинулись с места, а полиция уже сидела на хвосте, разыскивая только что сбежавшего из-под стражи их сообщника Лютера.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Криминал, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса»