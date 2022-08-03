От винта (фильм, 2012) смотреть онлайн

За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь забывает о занятиях, когда по уши влюбляется в очаровательный легкий самолет Молнию, не подозревая, что она — помощница жестокого и злого истребителя Грома, который мечтает расправиться с Витязем. Сможет ли Витязь завоевать любовь Молнии? Успеет ли разрушить коварные планы Грома? И главное — станет ли Витязь победителем авиашоу?

