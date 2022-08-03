От винта (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, От винта
Мультфильм83 мин6+
О фильме
За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь забывает о занятиях, когда по уши влюбляется в очаровательный легкий самолет Молнию, не подозревая, что она — помощница жестокого и злого истребителя Грома, который мечтает расправиться с Витязем. Сможет ли Витязь завоевать любовь Молнии? Успеет ли разрушить коварные планы Грома? И главное — станет ли Витязь победителем авиашоу?
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
3.3 КиноПоиск
3.0 IMDb
- ОЛРежиссёр
Ольга
Лопато
- АФАктёр
Алексей
Франдетти
- АБАктриса
Антонина
Березка
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- АЧАктриса
Анфиса
Чехова
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Александр
Леньков
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ВВАктёр
Виктор
Власов
- ААСценарист
Армен
Адилханян
- ТЧСценарист
Тилек
Чериков
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- АНПродюсер
Артур
Нерсисян
- АГПродюсер
Артур
Гюлумян
- ГМОператор
Габриэль
Миракян
- ГМКомпозитор
Гари
Миллер