Wink
Фильмы
Остров смерти

Остров смерти (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Остров смерти
Ужасы, Триллер76 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Три подруги детства решают устроить пикник на удаленном острове. Однако незапланированная встреча с агрессивно настроенными ветеранами иракской войны превращает отдых в сущий кошмар.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.8 IMDb