Остров акул (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Китайский хоррор о посетителях курорта, которым предстоит встретиться не только с последствиями цунами, но и кровожадной акулой, оказавшейся прямо на территории отеля. Жильцов обычного тайского отеля при пляжном курорте застает врасплох небольшое цунами. Вода заливает комнаты и коридоры здания, отрезая людей от внешнего мира. Выбраться наружу мешает и гигантская акула, заплывшая в затопленный отель в поисках свежей добычи. Выжившим предстоит отбросить в сторону разногласия и вместе пробираться к выходу, избегая смертельных ловушек и зубов хищной рыбы.



Удастся ли им выбраться, узнаете, когда будете смотреть «Остров акул» — фильм 2021 онлайн доступен на Wink.





Остров акул смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.