Остров акул (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Китайский хоррор о посетителях курорта, которым предстоит встретиться не только с последствиями цунами, но и кровожадной акулой, оказавшейся прямо на территории отеля. Жильцов обычного тайского отеля при пляжном курорте застает врасплох небольшое цунами. Вода заливает комнаты и коридоры здания, отрезая людей от внешнего мира. Выбраться наружу мешает и гигантская акула, заплывшая в затопленный отель в поисках свежей добычи. Выжившим предстоит отбросить в сторону разногласия и вместе пробираться к выходу, избегая смертельных ловушек и зубов хищной рыбы.
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Информация
Рейтинг
- ЧЦРежиссёр
Чжу
�Цзян
- ЮБАктёр
Юй
Болинь
- ЧСАктриса
Чжан
Синьюань
- РСАктриса
Ракель
Сюй
- ЧЦАктёр
Чжан
Цзывэнь
- ЛЦАктриса
Лю
Цяньюй
- ММАктриса
Марина
Малайя
- ВСАктёр
Ван
Сяолун
- ЧЦСценарист
Чжу
Цзян
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- ЕЛАктриса дубляжа
Евдокия
Лаврухина
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова